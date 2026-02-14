1907 yılının bahar aylarında kurulan sarı-lacivertli kulüp, 120'nci yılına özel arma kullanacak.

Fenerbahçe Kulübü'nden alınan bilgiye göre; 120'nci yılda kullanılacak armanın tescilinin yapıldığı öğrenildi.

120'nci yıla özel kullanılacak armanın üzerinde simgesel olarak 120 yıldız yer alacak.

Fenerbahçe Kulübü; Saint Joseph Lisesi Türkçe öğretmeni Enver (Bey) Yetiker, eski mezunlardan Nuri zade Ziya (Songülen) Bey, Ayetullah Bey, Necip (Okaner) Bey ve Asaf (Beşpınar) Bey ile arkadaşları tarafından 1907 yılının bahar aylarında kurulmuştu.

