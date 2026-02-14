Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar 250 milyon TL olan sermaye artırımını, 5 milyar TL nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;

Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 'Paylar' başlıklı 6'ncı ve 'Paylar/Türü ve Grubu' başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."

