Fenerbahçe'den sermaye artırımı açıklaması
Fenerbahçe Kulübü, 1 milyar 250 milyon TL olan sermaye artırımını, 5 milyar TL nakit bedelli olarak 6 milyar 250 milyon TL'ye yükseltildiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
- Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.250.000.000 TL'den 6.250.000.000 TL'ye yükseltildi.
- Bu artış, 5.000.000.000 TL tutarında nakit (bedelli) olarak gerçekleştirildi.
- Sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadili 13.02.2026 tarihinde tescil edildi.
- İşlemler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alındıktan sonra tamamlandı.
Sadettin Saran başkanlığındaki Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bilgilendirmede bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimizin 6.250.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 1.250.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 5.000.000.000.-TL nakit (bedelli) olarak 6.250.000.000.-TL'ye yükseltilmesinde;
Sermaye artırım işlemlerinin tamamlanması çerçevesinde, Şirketimizin esas sözleşmesinin sermayeye ilişkin 'Paylar' başlıklı 6'ncı ve 'Paylar/Türü ve Grubu' başlıklı 7'nci maddesi tadilinin tescil ve ilanı için , Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasını takiben, Ticaret Sicil Müdürlüğüne yaptığımız başvuru sonuçlanmış olup, 13.02.2026 (bugün) tarihinde tescil edilmiştir. Onaylı tadil metni bildirim ekinde sunulmuştur. Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."