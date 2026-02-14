Millî Savunma Bakanlığı’nın paylaşımına göre Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya ve beraberindeki heyet, Somali Deniz Görev Grubu’nun icra edeceği faaliyetleri yerinde değerlendirmek üzere Somali’ye gitti.

İsrail’in Somaliland’i tanıma kararı sonrası Türkiye ile Somali arasındaki savunma ve ekonomi odaklı temaslar hız kazandı.

Millî Savunma Bakanlığı’nın paylaştığı bilgiye göre Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Mustafa Kaya ve beraberindeki heyet, Somali Deniz Görev Grubunun sahada yapacağı görevleri yerinde incelemek için Somali’ye gitti.

Heyetin bulunduğu TCG Sancaktar, Mogadişu Limanı’na varışında Somalili bakanlar ve komutanlar tarafından karşılandı.

Heyet, Mogadişu Büyükelçiliği, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Somali Genelkurmay Başkanı ve Somali Savunma Devlet Bakanı ile görüşmeler yaptı. Somali’de görev yapan Deniz Kuvvetleri personeliyle de bir araya gelindi.

TCG SANCAKTAR, TCG GÖKOVA VE TCG BAFRA SAHADA

Paylaşılan bilgilere göre Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki TCG Sancaktar, TCG Gökova ve Burak sınıfı karakol gemisi TCG Bafra Somali’ye ulaştı. TCG Sancaktar Mogadişu’ya demirlerken, diğer iki gemi Somaliland bölgesindeki Laasqoray açıklarında göreve başladı.

Metinde, savaş gemilerinin Somali açıklarında planlanan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinin güvenliğine destek vermesi ve lojistik katkı sunmasının öngörüldüğü yer aldı.

"ÇAĞRI BEY" VE "ORUÇ REİS" DETAYI

10 yıllık Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması çerçevesinde Türkiye’nin Somali karasularının korunmasına ve deniz kaynaklarının gelişimine katkı vermesi hedefleniyor. Daha önce Somali karasularında sismik araştırma yapan Oruç Reis’in üç deniz blokunda 4 bin 465 kilometrekarelik alanda 3 boyutlu veri topladığı bilgisi yer aldı.

Bu ay içinde Mersin Taşucu’ndan çıkması ve mayısta bölgeye ulaşması beklenen Çağrı Bey Sondaj Gemisi’nin, işlenecek veriler üzerinden çalışmalar yapacağı aktarıldı.

DENİZ PİYADESİ VE İSTİHKÂM UNSURLARI GÜNDEMDE

Millî Savunma Bakanlığı’nın paylaşımında, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı emrinde görevlendirilecek Amfibi Deniz Piyade Bölüğü ve istihkâm unsurlarının lojistik, harekât ve teknik açıdan değerlendirildiği bilgisi yer aldı.

Diğer yandan İsrail basınına göre Laasqoray hattında deniz üssü kurulmasına yönelik görüşmelerin sona yaklaştığı iddiası da gündemde yerini koruyor

F-16’LAR, TANKLAR VE SEVKİYAT GÖRÜNTÜLERİ

Türkiye’nin Somali ordusuna destek kapsamında üç F-16 savaş uçağını ülkeye konuşlandırdığı bilgisi yer aldı. Ayrıca sosyal medyada dolaşan görüntülerde M48 ve M60 Patton ana muharebe tanklarının TCG Sancaktar üzerinden Mogadişu Limanı’nda indirildiği ve konvoy halinde taşındığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası