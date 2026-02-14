Engelli ve yaşlı vatandaşlar ile şehit yakınları ve gazilere yönelik ücretsiz şehir içi toplu taşıma hizmeti veren özel araçlara sağlanan gelir desteği ödemeleri yüzde 30 artırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, belediyeler tarafından yetkilendirilen, özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmeti sunan 15 bin 477 araç için verilen gelir desteğinin artırıldığı bildirildi.

ARAÇ BAŞINA DESTEK 8 BİN LİRAYI AŞTI

Paylaşımda artış kapsamında destek tutarlarının güncellendiği belirtilerek, özel denizyolu ulaşımı araç desteğinin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye çıkarıldığı ifade edildi.

Ankara ve İstanbul’da araç başına desteğin 6 bin 210 TL’den 8 bin 73 TL’ye yükseltildiği, büyükşehir olan diğer illerde desteğin 4 bin 658 TL’den 6 bin 55 TL’ye, büyükşehir olmayan illerde ise 3 bin 726 TL’den 4 bin 844 TL’ye çıkarıldığı kaydedildi.

"HAYIRLI UĞURLU OLSUN"

Bakan Göktaş paylaşımında, "Herkes için daha erişilebilir, daha güçlü bir dünyayı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

