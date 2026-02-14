Kaydet

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkiinde, bölgede etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yan yattı. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada tır sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçta büyük çapta maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer buzlanma ve kötü hava koşullarına karşı sürücüleri bir kez daha uyardı.

