İstanbul'da 21 yaşındaki Kübra Kölge, 5'inci kattaki evinden aşağıya düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç kız kurtarılamadı.

12 Şubat Perşembe günü saat 22.30 civarında Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı üzerinde 21 yaşındaki Kübra Kölge, ailesi ile oturduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenle 5'inci kattaki evinin penceresinden aşağıya düştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tenteye çarparak yere düşen Kölge ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası Kübra Kölge ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Olayın gerçekleştiği yerde esnaflık yapan Ferhat Güllü, "Kübra Kölge dayımın kızıdır. Olay, saat 23.00 civarında gerçekleşti. Dükkanda oturduğumuz esnada bir ses duyduk. İlk önce yukarıdan taş falan düştüğünü zannettik. Kafamı çevirip baktığımda pencereden birisinin düştüğünü gördük. Biz hemen ambulansı aradık. Kübra evinin altındaki eczanede çalışıyordu. İntihar mı etti yoksa başımı dolanıp düştü onu kimse bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Kübra Kölge’nin cenazesi Kilyos Mezarlığı’na defnedildi.

