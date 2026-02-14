Kaydet

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ocak ayı süresince TAG Otoyolu üzerinde dron destekli ve radar odaklı dev bir trafik denetimine imza attı. 50 binden fazla aracın titizlikle sorgulandığı kontrollerde, kural ihlali yaptığı belirlenen 3 bin 544 sürücüye idari para cezası uygulandı. Trafik güvenliğini tehlikeye atan unsurlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 154 araç trafikten men edilirken, jandarma yetkilileri denetimlerin kararlılıkla süreceği mesajını verdi.

