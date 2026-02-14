Anadolu Ajansı
Meteoroloji'den 2 bölgeye uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de yarın kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara'nın batısı ile kıyı Ege'de rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI
Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?
14 - 20 Şubat tarihlerinde ise ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Salı günü batı kesimlerden başlayarak azalacağı tahmin ediliyor.
