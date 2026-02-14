Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ve Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin bu defa sahada karşı karşıya.

Ligde çıkışa geçmek isteyen Beşiktaş, yarın akşam 4 puan gerisindeki Başakşehir’e konuk olacak. Bu kritik mücadele öncesinde eski defterler yeniden açıldı. Sergen Yalçın ile Nuri Şahin’in daha önce birbirlerine yapmış olduğu göndermeler bir kere daha gündem oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yorumculuk yaptığı dönemde Borussia Dortmund’u çalıştıran Nuri Şahin’e göndermelerde bulunmuştu.

GERÇEKTEN ÇOK KOMİK!

Yalçın. Şahin’le ilgili yaptığı yorumda, “Borussia Dortmund’a hoca olmak bu kadar kolay mı? Antalyaspor’da iki sene çalış, hiçbir başarın yok, sonra Dortmund’da hoca ol! Bu nasıl oluyor mesela? Teknik direktörlükte bir yere gelmek için bazı başarılar elde etmen gerekmiyor mu?” demişti. Şahin de bu sözlere “Gerçekten çok komik! Bunlar reyting olsun, konuşulsun diye yapılmış yorumlar” cevabını vermişti.

