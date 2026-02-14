Alman çalıştırıcı Thomas Reis'in görevine son veren Samsunspor'un görüştüğü hoca ortaya çıktı. Karadeniz kulübünün başkanı Yüksel Yıldırım, yeni teknik direktör konusunda açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, deplasmanda Antalyaspor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırdı. Başkan Yüksel Yıldırım, görevine son verilen Alman çalıştırıcı ve yeni teknik direktör hakkında konuştu.

"THOMAS REIS'E ŞANS VERDİK, OLMADI"

Gazete Gerçek'e konuşan Yıldırım, "Antalyaspor maçında takım yine kötü oynadı. Bu 1 değil, 2 değil, 3 değil. Son 10 haftada alınan sonuçların birleşkesi. Düzelme de yok zaten. Trabzonspor maçından sonra hocamıza şans vermiştik, olmadı. Hızlı şekilde yollarımızı ayırdık" dedi.

Yüksel Yıldırım

"ALMAN EKOLÜNDEN DEVAM EDECEĞİZ"

Samsunspor Başkanı, "Tabii ki B planımız vardı. Başka Alman hoca ile görüşüyoruz. Bir aksilik olmazsa yarın (15 Şubat Pazar) İstanbul'a, oradan da Samsun'a getirmeyi planlıyoruz. Arkadaşlar anlaşıyor, az kaldı. B planımız yeni bir Alman hoca ile Alman ekolünden devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

"FUAT ÇAPA İLE DEVAM"

Fuat Çapa'nın futbol direktörlüğü görevine devam edeceğini belirten Yıldırım, "Fuat Çapa'nın 'Eşofmanı giyeyim sahaya geleyim, takımı yöneteyim' gibi bir durumla asla ilgisi yok. Onunla anlaşmamız var. Kurallar çerçevesinde futbol direktörlüğüne devam edecek" sözlerini sarf etti.

Fuat Çapa

GÜNDEMDEKİ HOCA THORSTEN FINK

Yüksel Yıldırım'ın bahsettiği hocanın 58 yaşındaki Alman teknik direktör Thorsten Fink olduğu ortaya çıktı. Son olarak Genk'te görev yapan Fink, Aralık 2025'te Belçika temsilcisinden ayrılığından bu yana takım çalıştırmıyor.

Thorsten Fink (Fotoğraf: Genk resmi)

