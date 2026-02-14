Fransız ekonomi kanalı BFM Business’ın yayımladığı haberde, Macron yönetiminin Türkiye ile ekonomik ilişkileri yeniden güçlendirmek istediği ileri sürüldü.

Fransız ekonomi kanalı BFM Business, Fransa’nın Türkiye ile ekonomik bağlarını yeniden güçlendirmek istediğini yazdı.

İddialara göre Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakan Yardımcısı Nicolas Forissier’in, aralarında Airbus, L'Oréal, Sanofi, Alstom, Air Liquide ve Veolia’nın da bulunduğu büyük şirket temsilcileriyle birlikte Türkiye’ye gelecekler.

Ziyaretin Ankara ve İstanbul’u kapsayacağı ifade edildi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2025 yılında 23,8 milyar avroya ulaşarak rekor kırmıştı.

BFM Business, ziyaretin "Türkiye ile ikili diyaloğun yeniden başlaması bağlamında" gerçekleştiğini ele aldı. Haberde, "Bu ziyaret, Fransa ile Türkiye arasındaki diplomatik açılımdan yararlanarak, 2025 yılında 23,8 milyar avroya ulaşan ve havacılık ile otomotiv sektörlerinin öncülüğünde rekor seviyeye çıkan ekonomik ilişkileri daha da güçlendirecek" ifadelerine yer verildi.

"KAÇINILMAZ BİR BÖLGESEL GÜÇ"

Fransız basınında Türkiye için dikkat çeken bir tanım da kullanıldı. "Tüm zorluklara rağmen Türkiye bugün kaçınılmaz bir bölgesel güç olmaya devam ediyor" denildi.

Enerji ve dekarbonizasyon (karbonsuzlaştırma) alanlarının yeni iş birliği fırsatları sunduğu belirtilirken, Fransa’nın Türkiye ile ekonomik ilişkilerde 2026’dan itibaren "yeni bir dinamik kazandırmak istediği" aktarıldı.

Ziyaret kapsamında Fransa-Türkiye Karma Ekonomi Komisyonu’nun (JETCO) toplanacağı ve bunun "üç yıldan fazla süredir ekonomi alanında yapılan ilk üst düzey görüşme" olacağı da haberde yer aldı.

FRANSIZ BAKAN FORİSSİER, TÜRKİYE ZİYARETİYLE İKİLİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YENİDEN CANLANDIRMAK İSTİYOR

Fransa Dış Ticaretten Sorumlu Bakanı Nicolas Forissier'nin 16-17 Şubat'taki Türkiye ziyareti vesilesiyle iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden canlandırmak istediği bildirildi.

BFM Business'a konuşan Fransız diplomat şunları söyledi:

"Türkiye ile Fransa arasındaki ticaret hacmi 2025'te rekor seviyeye ulaşarak 23,8 milyar avro olarak kayıtlara geçti. İşbirliğimizi daha da artırmak istiyoruz"

Öte yandan Türkiye piyasasında faaliyet gösteren yüzlerce Fransız firmada en az 143 bin kişinin çalıştığı aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası