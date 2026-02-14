Eğirdir Gölü'nde balık tutmak için tekneyle açılan 64 yaşındaki Tevfik Elmas, dengesini kaybedip göle düşerek hayatını kaybetti. Olay sonrası bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda Elmas'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, öğle saatlerinde Senirkent ilçesi Gençali köyü Eğirdir gölü Hoyran mevkiinde meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, tekne ile göle açılan Tevfik Elmas (64) ağ ile balık avladığı sırada dengesini kaybederek bir anda suya düştü.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

EKİPLER HAVADAN VE KARADAN ARAMA YAPTI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Arama çalışmalarına Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri öncülük ederken, AFAD personeli de destek verdi. Ayrıca Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı Bot Timi'nin olay yerine ulaşarak göl yüzeyinde ve kıyı hattında arama faaliyetlerine katıldığı bildirildi. Aynı zamanda bölgede havadan destekli arama kurtarma faaliyetleri de kameralara yansıdı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin göl üzerinde ve su altında yürüttüğü çalışmalar sonucunda Tevfik Elmas'a ulaşıldı. Sağlık ekipleri kıyıya çıkartılan Elmas'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

