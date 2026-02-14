TFF. 1. Lig'de Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Çorum FK'nin, son olarak Gençlerbirliği'nden istifa eden Volkan Demirel'i gündemine aldığı iddia edildi.

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmak için yarışan Çorum Futbol Kulübü'nün, Teknik Direktör Volkan Demirel ile görüşme yapacağı ileri sürüldü.

GÖRÜŞME YAPILACAK

Ajansspor'da yer alan habere göre; Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Çorum Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel’i listesine aldı. Haberde, Çorum FK yönetiminin 44 yaşındaki teknik adamla görüşme yapacağı belirtildi.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN İSTİFA ETMİŞTİ

Son olarak Süper Lig'de Gençlerbirliği'ni çalıştıran Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti.

