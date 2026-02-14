4 günlük emeğin ürünü, tam bir şifa deposu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadın üreticiler, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları kozalak şurubunu tüketicilerle buluşturuyor. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretilen şurup için belediyeye ait çamlıklardan toplanan taze ve yeşil kozalaklar kullanılıyor.