4 günlük emeğin ürünü, tam bir şifa deposu! 200 liradan alıcı buluyor
Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde kadın üreticiler, geleneksel yöntemlerle hazırladıkları kozalak şurubunu tüketicilerle buluşturuyor. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyesi kadınlar tarafından üretilen şurup için belediyeye ait çamlıklardan toplanan taze ve yeşil kozalaklar kullanılıyor.
ÜÇ GÜN BOYUNCA TEK TEK TEMİZLENİYOR
Toplanan kozalaklar, kooperatif mutfağına getirildikten sonra dilimlenmiş limon eşliğinde suda tek tek ovularak temizleniyor. Üç gün boyunca suyu düzenli olarak değiştirilen kozalaklar, arındırma işleminin ardından kaynatma aşamasına geçiyor.
4 SAAT ODUN ATEŞİNDE PİŞİRİLİYOR
Üçüncü günün sonunda yeterli miktarda suyla kaynatılmaya başlanan kozalaklar, ilk etapta 4 saat boyunca odun ateşinde pişiriliyor. Bu süreçte yüzeye çıkan çam sakızları süzülerek alınırken, şurubun berraklığı sağlanıyor.
Kaynatma işleminin ardından kozalak suyu bir gün dinlendiriliyor. Ertesi gün süzülen öz suya doğal pekmez eklenerek karışım yeniden 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor. Soğutulan şurup, 500 gramlık cam kavanozlara doldurularak kooperatif etiketiyle satışa hazırlanıyor.
200 LİRADAN ALICI BULUYOR
Ürün, belediyeye ait satış noktalarının yanı sıra internet üzerinden de tüketicilere ulaştırılıyor. Kozalak şurubu 200 liradan alıcı buluyor.
Kooperatifin kurucu ortaklarından Canan Alsunal, yeşil kozalakların özenle temizlendiğini belirterek, “Kozalakları limonla tek tek ovarak iki gün boyunca suyunu sürekli değiştiriyoruz. Üçüncü gün kaynatmaya başlıyoruz. Üzerinde biriken çam sakızlarını süzerek 4 saat kaynatıyoruz. Ardından bir gün dinlendirip süzüyor, doğal pekmez ekleyerek tekrar 4 saat kaynatıyoruz. Toplamda 4 günlük emeğin ardından ürünümüz hazır hale geliyor” dedi.