Amasya’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden iki kişi, cenazesine katılmak üzere yola çıktıkları yakınlarıyla birlikte Ordu’nun Kabataş ilçesinde aynı mezarlıkta toprağa verildi.

İki gün önce hayatını kaybeden amcası Turan Bozkurt’un Ordu'daki cenazesine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Zafer Bozkurt (42) idaresindeki otomobil, Amasya'nın Taşova ilçesinde tırla çarpıştı. Kazada sürücü Zafer Bozkurt ile araçta bulunan arkadaşı Ümit Çotanak (42) hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden iki arkadaşın cenazeleri, Ordu’nun Kabataş ilçesine getirildi. Ümit Çotanak, Zafer Bozkurt ve amcası Turan Bozkurt için Alankent Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Törene aile yakınlarının yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Kabataş Belediye Başkanı Bülent Güney, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından üç kişinin naaşı, Alankent Mahallesi’ndeki aile mezarlığında yan yana defnedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası