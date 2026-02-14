Esenyurt’ta boş arazide 37 yaşındaki M.A.’nın cansız bedenine ulaşıldı. Aracını olay yerinin hemen yakınına park ettiği belirlenen servis şoförünün sır ölümüyle ilgili polis çok yönlü soruşturma başlattı.

Olay akşam saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre cadde üzerinde boş arsada hareketsiz bir şahıs olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında hayatını kaybeden şahsın 37 yaşındaki M.A. olduğu ortaya çıktı.

ARACI 10 METRE İLERİDE BULUNDU

Boş arsada cesedi bulunan M.A.'nın, çalıştığı servis minibüsünü arsanın 10 metre ilerisindeki caddeye park ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, cansız bedenin bulunduğu alanda ve servis aracında incelemelerde bulundu. M.A. isimli vatandaşın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için ekipler tarafından kapsamlı inceleme başlatıldı.

