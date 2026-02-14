Ticaret Bakanlığı, Ramazan ayı öncesinde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde indirim ve kampanya seferberliği başlattı. Sektör temsilcileriyle varılan mutabakatı duyuran Bakan Ömer Bolat, 'Stokçuluğa ve fırsatçılığa asla müsaade etmeyeceğiz, vatandaşımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur' dedi.

Ramazan ayı öncesinde temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunmasına yönelik önemli bir adım atıldı.

Ticaret Bakanlığı, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde vatandaş lehine fiyat istikrarının korunması, kampanya ve indirim uygulamalarının artırılması, arz sürekliliğinin sağlanması ve fırsatçılığa meydan verilmemesi konusunda sektör temsilcileriyle mutabakata varıldığını duyurdu.

RAMAN AYI BOYUNCA DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ramazan ayı öncesinde vatandaşların sofrasına bereket, piyasalara istikrar sağlamak amacıyla gerekli adımların atıldığını belirtti.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakanlık duyurdu! Ramazanda birçok üründe kampanya ve indirim

Bolat, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinde fiyat istikrarının korunması ile kampanya ve indirimlerin artırılması sürecini yakından takip ettiklerini vurgulayarak, Ramazan ayı boyunca denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Açıklamada, haksız fiyat artışı, stokçuluk ve spekülatif girişimlere kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilirken, Ramazan ayı boyunca piyasaların yakından kontrol edileceği mesajı verildi. Bakan Bolat, “Vatandaşımızın hakkını korumak boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası