Malatya'da bir şüphelinin tartıştığı kadına tabanca doğrulttuğu dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılan şahıs, polis ekiplerince ruhsatsız silahı ve uyuşturucu maddeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan olayda şüpheli B.D. ile S.U. isimli kadın arasında tartışma çıktı.

Şüpheli B.D. tartışma esnasında S.U. isimli kadına tabanca doğrulttu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli B.D'yi gözaltına aldı, ruhsatsız tabanca, 3 fişek ile 5 gram esrar ele geçirildi.

DEHŞET SANİYE SANİYE KAMERADA

Şüphelinin silah doğrultması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Güvenlik kamerası kaydında B.D'nin bir eliyle kadını tutarak itip kakması, diğer elinde ise tabancanın bulunduğu görülüyor.

Çevredeki vatandaşların araya girerek silahlı adamı S.U'dan uzaklaştırması ve S.D'nin yakalanması yer aldı.

