Türkiye Gazetesi
Yalova’dan Siirt’e 400 bere! Komandolardan Sabahat teyzeye teşekkür
Siirt’te görev yapan jandarma komandolar, Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin kendileri için ördüğü 400 bereyi teslim aldı ve teşekkürlerini iletti.
Özetle DinleYalova’dan Siirt’e 400 bere! Komandolardan Sabahat...
Kaydet
Yaşam 8 dk önce
75 yaşındaki Sabahat teyzenin ördüğü 400 bere, Siirt’te görevli komandolara ulaştırıldı.
- Yalova'da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyze, Siirt'teki komandolar için 400 bere ördü.
- El emeği bereler, Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komandolara teslim edildi.
- Jandarma Genel Komutanlığı, olayı sosyal medya hesabından videoyla duyurdu.
- Komandolar, Sabahat teyzeye teşekkür ederek berelerin "şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisi" olduğunu belirtti.
0:00 0:00
1x
Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komandolar, Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin kendileri için ördüğü 400 bereyi teslim aldı.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, berelerin Siirt’teki komandolara ulaştırıldığı bildirildi. Videoda, komandolar Sabahat Teyze’ye teşekkürlerini ileterek el emeği bereler için duydukları memnuniyeti dile getirdi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Komandolar terörle mücadeleye hazır! Hepsi birer çelik
"ONLAR SADECE BİRER BERE DEĞİL..."
X hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir." ifadesi yer aldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR