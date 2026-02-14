Siirt’te görev yapan jandarma komandolar, Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin kendileri için ördüğü 400 bereyi teslim aldı ve teşekkürlerini iletti.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli komandolar, Yalova’da yaşayan 75 yaşındaki Sabahat teyzenin kendileri için ördüğü 400 bereyi teslim aldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, berelerin Siirt’teki komandolara ulaştırıldığı bildirildi. Videoda, komandolar Sabahat Teyze’ye teşekkürlerini ileterek el emeği bereler için duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"ONLAR SADECE BİRER BERE DEĞİL..."

X hesabından yapılan paylaşımda, "Onlar sadece birer bere değil; şefkatin, emeğin ve hayır duasının ta kendisidir." ifadesi yer aldı.

