Komandolar terörle mücadeleye hazır! Hepsi birer çelik
Jandarma Genel Komutanlığının en zorlu eğitim merkezlerinden biri olan Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı, tarihî günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı.
16 hafta süren 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Terörle Mücadele Harekâtı Kursu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı'nın katılımıyla sona erdi ve başarılı komandolar ödüllendirildi.
- 16 haftalık 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Terörle Mücadele Harekâtı Kursu tamamlandı.
- Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı törene katılarak başarılı personeli ödüllendirdi.
- Orgeneral Çardakcı, komandoların milletin huzur ve güvenliğini sağlama sorumluluğunu vurguladı.
- Çardakcı, Türkiye'nin gönül coğrafyasında yaşayan milyonların sesi olduğunu belirtti.
16 hafta süren ve çelikten bir disiplinle icra edilen 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) Kursu, düzenlenen ihtişamlı törenle sona erdi.
Libya tezkeresi Meclis'te kabul edildi! Türk askerinin görev süresi 2 yıl daha uzatıldı
Törene katılarak komandoların heyecanına ortak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, başarılı personeli tek tek ödüllendirdi.
Orgeneral Çardakcı, “Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama sorumluluğu sizlerin omuzlarındadır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği gibi; Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye gönül coğrafyasında yaşayan 100 milyonların sesidir” dedi.