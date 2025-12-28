Jandarma Genel Komutanlığının en zorlu eğitim merkezlerinden biri olan Foça Jandarma Komando Okul Komutanlığı, tarihî günlerinden birine daha ev sahipliği yaptı.

16 hafta süren ve çelikten bir disiplinle icra edilen 59/33’üncü Dönem Subay Komando Temel/Komando Ağırlıklı Terörle Mücadele Harekâtı (TMH) Kursu, düzenlenen ihtişamlı törenle sona erdi.

Törene katılarak komandoların heyecanına ortak olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, başarılı personeli tek tek ödüllendirdi.

Orgeneral Çardakcı, “Milletimizin huzur ve güvenliğini sağlama sorumluluğu sizlerin omuzlarındadır. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ifade ettiği gibi; Türkiye sadece Türkiye’den ibaret değildir. Türkiye gönül coğrafyasında yaşayan 100 milyonların sesidir” dedi.

