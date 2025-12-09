Orta Doğu'nun en güçlü orduları açıklandı! TSK'nın sırası dikkat çekti
Siyasi krizler, savaşlar ve küresel çalkantıları tetikleyen gelişmelerin yaşandığı Orta Doğu'da, ülkelerin askeri kabiliyetleri merak konusu oldu. Middle East in Global Firepower 2025, Orta Doğu'daki en güçlü orduları sıraladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) konumu dikkatlerden kaçmadı.
Middle East in Global Firepower 2025'te Ortadoğu'nun en güçlü orduları sıralandı.
TSK'nın listedeki sıralaması ise dikkatleri üzerine topladı.
İşte bölgesel güç sıralaması:
10- Ürdün
9- Katar
8- Suriye
7- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
6- Irak
5- Suudi Arabistan
4- Mısır
3- İran
2- İsrail
1- Türkiye
