Libya'da görevli TSK unsurlarının görev süresinin 2 yıl süreyle uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulunun, bütçe mesaisini bitirmesinin ardından Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 2 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ile "11. Yargı Paketi"ni görüşmek üzere toplandı.

Genel Kurul'da Libya tezkeresi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Türk askerinin Libya'daki görev süresi 2 yıl uzatıldı.

BM VE UMH VURGUSU

Sunulan tezkerede, Libya’da 2011 yılından bu yana demokratik kurumların inşa edilemediği, artan silahlı çatışmalar nedeniyle ülkede parçalanmış bir yapı oluştuğu aktarılmıştı. Ateşkesin kalıcı hale getirilemediği, siyasi bütünlüğün sağlanamadığı ve işleyen bir devlet mekanizmasının kurulamadığı vurgulanmıştı.

Belgede, Birleşmiş Milletler kolaylaştırıcılığında yürütülen Libya Siyasi Diyaloğu sonucunda 17 Aralık 2015’te imzalanan Libya Siyasi Anlaşması’na değinilmişti.

Anlaşma kapsamında kurulan Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin, BM Güvenlik Konseyinin 2259 sayılı kararıyla Libya’yı temsil eden tek meşru hükümet olarak tanındığı hatırlatılmıştı.

Tezkerede, 2019 yılının Nisan ayında Ulusal Mutabakat Hükümetini devirmeye yönelik saldırılar başlatıldığı, bu süreçte Libya yönetiminin Aralık 2019’da Türkiye’den destek talep ettiği bilgisine yer verilmişti.

