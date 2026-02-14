Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Meydana gelen feci kazada 2 Türk tır şoförü hayatını kaybetti.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'daki otoyolda arıza nedeniyle yol kenarında duran tıra arkadan gelen başka bir tır çarptı. Meydana gelen korkunç kazanın ardından yangın çıkarken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 Türk tır şoförünün olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Arızalanan tırını yol kenarında kontrol ettiği sırada diğer tırın çarpması sonucu hayatını kaybeden sürücünün Enver Çavdar olduğu, Manisa'nın Kula ilçesine bağlı Başıbüyük Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu tespit edildi.

Bulgaristan'da feci kaza! Tırlar çarpıştı: 2 Türk şoför öldü

CENAZELER TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Hayatını kaybeden sürücülerin cenazelerinin, işlemlerin tamamlanmasının ardından hafta başında Türkiye'ye teslim edilmesinin beklendiği öğrenildi. Bulgar makamları kazaya ilişkin soruşturma başlatırken, çevre yolu bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.

