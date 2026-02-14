Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ABD’ye uluslararası düzende “tek taraflı hareket etmeme” uyarısında bulunarak transatlantik ittifakın geleceği için sorumluluk paylaşımı ve karşılıklı güven vurgusu yaptı. Pistorius, Avrupa’nın güvenlikte daha aktif rol üstlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında düzenlenen “Hattı Korumak: Avrupa’yı Savunmak ve Ukrayna’yı Desteklemek” panelinde transatlantik güvenliğin geleceğine dair görüşlerini paylaştı.

"UZUN VADEDE İŞE YARAMAYACAK"

Pistorius, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun mevcut uluslararası düzenin işlevini yitirdiğine dair eleştirilerine cevap vererek, kurumların reforme edilmesi gerektiğini kabul etmekle birlikte çözümün “yalnız hareket etmekten” geçemeyeceğini söyledi. Bakan, “Büyük bir gücün tek başına hareket etmesi kısa vadede sonuç verse de uzun vadede kesinlikle işe yaramayacaktır” dedi.

Washington’un Grönland üzerindeki iddialarına ve Avrupa’yı dışlayan müzakere yöntemlerine de değinen Pistorius, bir NATO üyesinin toprak bütünlüğünün tartışmaya açılmasının ittifak ruhuna zarar verdiğini vurguladı. Pistorius “Bu tür yaklaşımlar ittifak yapımızı zayıflatırken rakiplerimizin elini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

'AVRUPALI' KİMLİK VURGUSU

Avrupa’nın güvenlik sorumluluğunu artırması gerektiğine dikkat çeken Pistorius, NATO’nun transatlantik karakterini koruyabilmesi için daha “Avrupalı” bir kimliğe bürünmesi gerektiğini söyledi. Avrupa’nın konvansiyonel güçlerde liderlik üstlenmesi, ABD’nin ise stratejik ve nükleer caydırıcılık desteğini sürdürmesi gerektiğini belirtti.

Almanya’nın savunma alanındaki kararlılığını anayasal değişikliklerle güvence altına aldığını hatırlatan Pistorius, 2029 yılına kadar savunma harcamalarının GSYH’nin yüzde 3,5’ine çıkarılacağını açıkladı. Rusya’nın revizyonist politikalarına karşı müttefiklerle koordinasyon içinde hareket edeceklerini ve Litvanya’ya muharip bir tugay konuşlandırılacağını sözlerine ekledi.

Konferansa Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç katıldı.

