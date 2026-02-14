Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Mert Günok, Süper Lig'de Trabzonspor'a konuk olacakları müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de milli file bekçisi Mert Günok, maç öncesi konuştu.

"ŞAMPİYONLUK YOLUNDA KRİTİK ÖNEME SAHİP"

Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bir maç olduğunu söyleyen Mert Günok, "Bu maç şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip. Derbi olması, iki takımın iyi bir ivme yakalamasında dolayı zor bir maç olacak. Kritik bir virajdayız. Oyuncular arasında çok konuşma oldu. Maçın önemini yeteri derecede konuştuk. Sahada konuşma zamanı. Taraftarımızın desteğini hissediyoruz, onlar da biz de şampiyonluğa inanıyoruz. İnşallah buradan 3 puanla ayrılıp yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

"BURADAN İYİ ÇIKARSAK YOLU YARILAMIŞ OLURUZ"

Trabzon'da alınacak bir galibiyetin hayati öneme sahip olduğunu belirten Günok, "Maç özelinde konuşmak yerinde yakaladığımız ivmeden bahsetmek lazım. Takım içinde gördüğüm şey aile ortamı, oyuncuların kariyer ve karakterlerine diyecek bir şey yok. Bunu da saha içine yansıtıyoruz. Ligin ikinci yarısı hep daha zorlu geçmiştir. Trabzonspor da bizi yenmek isteyecektir ama bizim galibiyete daha çok ihtiyacımız var. Zor bir maç olacak. Buradan iyi çıkarsak yolu yarılamış oluruz." dedi.

