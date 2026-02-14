Eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenen bir kadın, ona gönderdiği beddua içerikli mesajları sosyal medyada paylaştı. Sert ve ağır ifadeler içeren mesajlar kısa sürede gündeme oturdu. Paylaşım, hem kullanılan ifadelerin sertliği hem de özel yazışmaların ifşa edilmesi nedeniyle kullanıcılar arasında tartışma konusu oldu.

Sosyal medyada bir kadın, eski erkek arkadaşının nişanlandığını duyduktan sonra ona gönderdiği mesajları kendi sosyal medya hesabından yayınladı.

"BEŞİĞİN OLSUN AMA KUCAĞIN ÇOCUK GÖRMESİN"

Paylaşılan mesajlarda, "Sana hakkım helal ama sevgim haram olsun. Evin olsun, yuvan olmasın. Beşiğin olsun ama kucağın çocuk görmesin. Bana ne yaşattıysan yaşamadan ölme, dilin şehadet getirmeye nasip bile olmasın. Ahımı kan kusa kusa öde, bedelini bu dünyada. İki yakan bir araya gelmesin. Şimdi yolun açtığın yara kadar olsun" ifadeleri yer aldı.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve kullanıcılar arasında farklı tepkilere yol açtı. Bazı takipçiler kadının tepkilerini aşırı bulurken, bazıları yaşanan hayal kırıklığının doğal bir yansıması olarak yorumladı.

İşte o yazışmadan bazı bölümler…



Nişanlanan eski erkek arkadaşına demediğini bırakmadı! Herkes beddua mesajlarını konuşuyor

Haberle İlgili Daha Fazlası