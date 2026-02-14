Trabzonspor'un ardından Antalyaspor'a da 3 golle mağlup olan ve Süper Lig'deki son 10 maçta sadece bir galibiyet alan Samsunspor'da beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Karadeniz kulübü, Haziran 2024'te 1+1 yıllık sözleşme imzaladığı teknik direktör Thomas Reis'in görevine son verildiği haberini saat 03.27'de yaptığı açıklamayla duyurdu.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 22'nci haftasında Hesap.com Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Trabzonspor maçıyla birlikte art arda ikinci yenilgisini alan kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Thomas Reis ile yollarını ayırma kararı aldı.

Thomas Reis

03.27'DE DUYURULDU

52 yaşındaki Alman çalıştırıcının görevine son verildiği haberinin gece yarısı açıklanması dikkat çekti. Karadeniz kulübünün sosyal medya hesabından 03.27'de "Teşekkürler Thomas Reis" başlığıyla yapılan açıklama şöyle:

"2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan teknik direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Reis!"

