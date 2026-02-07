Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'de Trabzonspor'a 3 golle mağlup oldukları maçın ardından oyuncuların performansını sert sözlerle eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup olan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından oyuncuların performansına tepki gösterdi.

"ONLARLA SEZON SONUNDA YOLLARI AYIRACAĞIZ"

Takımın gidişatı hakkında konuşan Yıldırım, "Bugün gördük ki bazı futbolcular doymuş, Samsunspor’da oynamayı hak etmiyorlar. Onlarla sezon sonunda yolları ayıracağız. Benim Samsun’a sözüm var. Bunu yerine getirmek için gerekeni yapacağım. Hocamla da konuşacağım. Bu gidişatı düzeltecek." dedi.

"STERLING İLE İLGİLENDİK, ÇOK İSTEDİK"

Sterling'i ikna edemediklerini söyleyen Yıldırım, "Bir ara Raheem Sterling ile ilgilendik, çok istedik. Ancak onun Türkiye’ye gelmeyi düşünmediğini söylediler." diye konuştu.

