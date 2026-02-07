Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, sakatlığı bulunan Oleksandr Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetişmeyeceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'u 3-0 mağlup eden Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"DAHA FAZLA DESTEK İSTİYORUZ"

Bordo mavili camiadan daha fazla destek beklediklerini belirten Tekke, "Hak ettiğimiz bir üç puan. Çok zor bir deplasman. Buraya gelen taraftarımıza hayırlı olsun. Maç maç ilerlemek zorundayız. Her hafta bizim için daha da zorlaşıyor. Takımdaki pozitif havanın tersini yansıtmak isteyen insanlar var. Bunlar doğru değil. Biz gayet iyiyiz. İnancımız tam. Daha fazla destek istiyoruz. Hep birlikte ayakta duracağız." diye konuştu.

"BİLGİM YETİŞMEYECEĞİ YÖNÜNDE"

Ukraynalı kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetişmeyeceğini söyleyen Fatih Tekke, "Zubkov’un durumu çok net değil, umarım Fenerbahçe maçına yetişir. Öncelikli bilgim yetişmeyeceği yönünde." dedi.

"BU TAKIM GENÇ, DİNAMİK VE İYİ ABİLERDEN KURULU BİR TAKIM"

Ara transfer dönemini değerlendiren Tekke, "Aslında hedefimiz 4 veya 5 oyuncu almaktı. 3 oyuncu alabildik. 4 aldığımızı düşündük ama başka kaynaklı sebeplerle olmadı. 4’ü kaçırdık. Kenar oyuncusu talebimiz vardı. Dün geceye kadar herkes elinden geleni yaptı fakat gerçekleşmedi. Bundan sonra bu takımla birlikte devam edeceğiz. Bu takım genç, dinamik ve iyi abilerden kurulu bir takım. Olumlu şeyler yapabiliyormuşuz. Bu oyuncularımın bazen kaybederek, hata yaparak da öğrenmeye ihtiyacı olduğunu da düşünüyorum. Biz bu desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"BUGÜN YENDİK AMA HAKEMDEN HİÇ MEMNUN DEĞİLİM"

Fenerbahçe maçının önemi hakkındaki soruya da cevap veren Fatih Tekke, "Maçın önemi malum. Biz maç maç gidiyoruz. Evimizde oynanacak bir maç ve kazanabiliriz. Bu mücadeleyi sadece Fenerbahçe’ye değil, kimle oynarsak oynayalım göstermek zorundayız. Taraftarlardan destek istiyoruz. Hakem konusu asıl söyleyeceğim şey. İyi oynadık diyorsunuz, bugün yendik ama hakemden hiç memnun değilim. Kenarda rahatsız olduğum şeyler oluyor. Bunu yenerken de söylemem gerekiyor. Yenildiğimde de rahatsız etmeyenler var ama hissediyorum, görüyorum, yaşıyorum. Fenerbahçe maçı da diğer maçlar gibi bir maç. Aynı konsantreyle taraftarımızı güldürmeye çalışacağız. Ekstra bir motivasyonumuz olmayacak" ifadelerini kullandı.

