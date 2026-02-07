Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Samsunspor'a konuk olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, karşılaşma öncesi konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Süper Lig'deki Samsunspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"KAOS ÇIKARMAK İSTİYORLAR"

Bordo mavili taraftarları takımı desteklemeye çağıran Fatih Tekke, "Bu sezon Türkiye Ligi'nde uzun yıllardır yapılmamış çok doğru işler yaptığımızı düşünüyorum. Geldiğimiz an unutulmasın. Gerçekten enkaz devraldık. İvme, rekabet, oyuncuların değer artışı ve Türk futbol kamuoyunda saygı. 6 ayda bunları yapmak kolay değil. Bunu tek başınıza yapamazsınız. Taraftarımız olmadan olmaz. Bize olan desteklerini artırmalarını istiyoruz. Ne olursa olsun. Özellikle 1-2 haftadır, hiç bilmediğimiz nedenlerden dolayı kaos oluşturulmak isteniyor. İçeriden de olabiliyor bazen. Bakın bu çocuklar genç. Bazen hak ettiğimiz halde mağlup olduğumuz maçlar da olacak. Ancak biz hiç çok kötü periyot geçirmedik. İşte bu anlarda camia olarak ayakta durmalıyız. Daha iyi olacağız. Yeter ki bir arada olalım." diye konuştu.

