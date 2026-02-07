Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco; takımın genel durumu, ligdeki rekabet, transferler ve hedefleri hakkında açıklamalar yaptı. Türkiye'de kendini evinde gibi hissettiğini söyleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı, sezon başında yaşanan başkanlık seçimiyle alakalı olarak dikkat çeken sözler söyledi. Sarı lacivertli takımı seçme sebebiyle ilgili konuşan Tedesco, "Kulübün fikri, benim fikrime uyuyordu. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi." dedi. Santrfor transferinin yapılamamasıyla ilgili soruyu cevaplayan İtalyan teknik adam, "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok." diye konuştu.

"TÜRKİYE'DE KENDİMİ EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM"

Türkiye'de kendisi evinde gibi hissettiğini söyleyen Tedesco, "İtalya'da doğdum. İki ebeveynim de İtalyan. Tabii ki İtalyan köklerim var. Akdenizli gibi hissediyorum. İtalya'nın güneyinde büyük bir ailem var, çok fazla İtalyanlık var. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Beş buçuk aydır burada olsam da uzun zamandır buradaymış gibiyim. Türk futbolunun bir parçası olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"ZEKİ HOCA İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

Zeki Murat Göle hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Zeki hocamız başta bana karşı biraz utangaçtı. Kendisine her kararımı onunla tartışacağımı ve fikrine ihtiyacımın olduğunu ilettim. Aramız çok iyi. Kendisi çok önemli biri." dedi.

"KÜÇÜMSEMİŞ OLABİLİRİM"

Başkanlık seçimi döneminde çıktıkları Kasımpaşa maçı hakkında konuşan Tedesco, "Buraya geldiğimde takımları analiz ediyorsunuz. Deplasman maçları olsun, evdeki maçları olsun. Özel bir şeyin olduğunu hissediyorsunuz. Takdir ediyorum ve keyif alıyorum bundan. Başkanlık değişimiyle alakalı olarak daha önce böyle bir şey tecrübe etmedim. Belçika'da, Belçika Milli Takımı'nda bunu tecrübe etmiştim. Çok böyle duygusallık anlamında çok benzediğini söyleyemem. Burada 6-8 gün olmuştu. Sanırım Kasımpaşa maçında bir başkanlık seçimi oldu ve değişim oldu. Göreve geldikten 8 gün sonra başkanımız değişti, bunun önemini küçümsemiş olabilirim. Kasımpaşa maçının devre arasında oyuncular bir şeyle meşguldü ve bunu anlamamıştım." ifadelerini kullandı.

"İLTİFATI HAK EDİYOR"

Ligdeki atmosfer hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Pinpon anlamında maç... Maçın içerisinde birçok defa geçişler söz konusu. Şunu söyleyebilirim ki... Evet, doğru. Bu, bunun bir parçası. Ama bu tip maçlar olabiliyor. Diğer ülkelerde de bu tip maçlar olabiliyor. Sadece size şunu söyleyebilirim. Aynı şekilde Türkiye Kupası'nda da birincilikten, ikincilikten takımlara karşı oynadık ve onlar da iyi iş çıkardılar. Aslında takımlara bakacak olursak, kalitelerine bakacak olursak... Her takım aynı şekilde oynamıyor tabii ki. Çünkü her hocanın farklı, spesifik fikri var. Atmosferle de alakalı olarak, taraftarların göstermiş olduğu, destekle de alakalı olarak. Bu anlamda iltifatı hak ediyor." dedi.

"MOURINHO'YA SAYGI DUYUYORUM"

Mourinho'nun takımını almasıyla ilgili soruyu cevaplayan Tedesco, "Kimin hoca olduğuna bağımsız olarak geldiğimde her şey kötü değildi. Ben Mourinho'ya da saygı duyuyorum aynı şekilde. İkinci şey de ben sadece gördüğüm şeyi yorumlayabilirim, yargılayabilirim. Ve sadece bunu yapan kişi ben değilim. Bunu hep birlikte başardık. Kulüp, büyük bir kulüp burası. Çok duygusal ve güçlü, büyük bir kulüp Fenerbahçe. Dolayısıyla etrafınızda iyi insanlara ihtiyacınız var. İyi bir staffım var, iyi bir teknik ekibim var. Gerçekten iyi insanlar buldum burada samanların içerisinde. Ve tabii ki yönetim, başkan, sportif direktör... Biz hep beraber yapıyoruz bunu. Sadece ben değil." şeklinde konuştu.

"BUGÜNLERE GELEBİLECEĞİMİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Teknik adamlık kariyerine dair konuşan 40 yaşındaki hoca, "Üniversite okuyordum ve genç takımda hoca olmak için, sanırım üniversiteden de önceydi... Küçük bir şehirde küçük çocuklara antrenörlük yaptığımı ve ihtiyaçları varsa Stuttgart'ta çalışmak isteyebileceğime dair bir mektup yazmıştım. Her şey çok hızlı oldu. Bugünlere gelebileceğimi düşünmemiştim." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'Yİ SEÇME SEBEBİM..."

Fenerbahçe'yi kendi fikrine uyduğu için seçtiğini kaydeden Tedesco, "Fenerbahçe'yi seçme sebebim kulübün fikriydi, benim fikrime de aslında uyuyordu. Bu yüzden ben Fenerbahçe'ye geldim. Geride karşılayan bir oyun olsaydı daha farklı olabilirdi. Tabii ki de aslında bunu yapabilmem gerekiyor. Çünkü hoca her şeye adapte olmalı. Ama burada aslında önemli olan DNA'nın uyması. Benim ve Fenerbahçe'nin. Bunu stadyumuzda da aslında hissediyoruz. Taraftarlarımızın istediği şeyi de görüyorsunuz. Çünkü topa sahip olmamızı istiyorlar. Şanslar üretmemizi istiyorlar. Ve rakip topa sahipken ıslıklıyorlar. Yani aslında net yapmak istediğimiz şeyler. Gerçekleştirmek istediğimiz şeyler. Dolayısıyla birbirimize uyuyoruz."" diye konuştu.

N'GOLO KANTE AÇIKLAMASI

Kante transferinde kulübün iyi bir çalışma ortaya koyduğunu söyleyen Tedesco, "Kış transfer dönemi kolay değildir çünkü çoğu oyuncu pazarda değil. Biz çok iyi bir iş çıkardık. Kulübün N'Golo Kante transferindeki birlikte hareketi çok iyiydi. Bu tek adam, iki adam şovu değildi. Her şeyi birlikte yaptık. Bu çok olan bir şey değil." diye konuştu.

"SANTRFOR KONUSUNDA ENDİŞEM YOK"

Santrfor konusunda endişesinin olmadığını belirten İtalyan teknik adam, "Talisca, Cherif ve Kerem santrfor oynayabilir. Santrfor konusunda endişem yok. Ben bu takıma çok güveniyorum. Ayrıca son 4 ayda bakacak olursanız 3 santrforun aynı anda olmadığı zamanlar oldu. Biz yapacağız. Talisca bu pozisyonda oynayabilir. Sidiki Cherif iyi bir transfer. Kerem var. Asensio sahte 9 oynayabilir. Bize bağlı. Biz yapacağız. Şunu söylemek istiyorum ki, elimizdeki oyuncuları konuşalım. Kerem Aktürkoğlu'nun harika bir karakteri var. Asla vazgeçmiyor, pes etmiyor. Skor anlamında yorumlar yapabilirsiniz ama bu zamanla alakalı. İyi çalışıyor ve iyi antrenman yapıyor." şeklinde konuştu.

TARAFTARLAR İÇİN AÇIKLAMA

Sarı lacivertli taraftarların desteğiyle ilgili konuşan Tedesco, "Taraftarlar her şey hakkında konuşabilir. Bu işin motoru onlar. Benim işim daha karmaşık. Takım için dengeyi bulmalıyım. İnsani olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Onların enerjilerini her gün hissediyorum. Dışarıdan bakınca tek öneri sunabilirsiniz ama takım için en iyisi neyse onu seçmeliyiz. Ben her zaman dengeyi bulmalıyım. Biz büyük bir kulüpteyiz. Eğer büyük bir kulüpteyseniz her maçı kazanmalısınız. Fenerbahçe formasıyla oynanacak her maç önemli." dedi.

"İŞİN BÜYÜK KISMINI ANALİZ DEPARTMANI YAPIYOR"

"Analiz yapmak sizin ne kadar zamanınızı alıyor? Bireysel olarak mı yoksa takımı toplu olarak mı analiz etmeyi tercih ediyorsunuz?" sorusunu cevaplayan genç teknik adam, "İkisi de aslında çok önemli. Kolektif olarak çalışmak önemli. Bazı şablonları, otomatikliği, antrenmanda çalışmanız gerekiyor takım olarak ama bireysel olarak da bana göre çok önemli. 3 günde bir oynuyorsanız kolay bir şey değil aslında bu. Bireysel antrenmanlar için. Ama bireysel antrenmanlar, pozisyonel, taktiksel antrenmanlar gerçekten çok çok çok temel. Çok önemli oyuncuları geliştirmek için. Bu da bizim aslında işimiz. Çünkü en önemli şey bu. Herkesin de performansını artırmak istiyoruz tabii ki çalışarak. Bireyselliklere de tabii ki dokunarak. Küçük detaylara dokunarak da çalışıyoruz. Bunu çok seviyorum. Çok fazla zaman geçiriyoruz tabii ki kendi maçlarımızı izlerken özellikle. Analiz ekibimiz var. Gerçekten çok fazla maç izliyorlar. Dolayısıyla organize bir şekilde, daha azaltılmış şekilde onları tabii ki izliyorum. Dakika olarak, daha küçük olarak ama işin büyük kısmı analiz departmanı tarafından gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

