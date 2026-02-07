Almanya Bundesliga 2'nin 21. haftasında Schalke 04, Edin Dzeko'nun duble yaptığı maçta Dynamo Dresden ile 2-2 berabere kaldı.

Bundesliga 2'nin 21. hafta maçında Schalke 04, Dynamo Dresden'i konuk etti.

DZEKO DUBLE YAPTI

Veltins-Arena'da oynanan müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi. Schalke'nin gollerini 52. ve 70. dakikalarda Boşnak yıldız Edin Dzeko kaydetti. Dresden'in gollerin ise 78. Hasan Kuruçay (Kendi kalesine ) ve 87. dakikada Thomas Keller attı.

Ara transfer kadroya katılan 39 yaşındaki forvet Edin Dzeko, Alman ekibiyle çıktığı 3 maçta 3 gol kaydetti.

Schalke'de milli futbolcular Kenan Karaman ve Mertcan Ayhan, 90 dakika forma giydi. Hasan Kuruçay ise 75. dakikada oyuna girdi.

SCHALKE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte maç fazlasıyla puanını 40'a çıkaran Schalke, liderliğini sürdürdü. Dynamo Dresden ise 21 puanla haftayı 17. sırada tamamladı.

Bundesliga 2'nin 22. haftasında Schalke, Holstein Kiel'e konuk olacak. Dresden ise Elversberg'i ağırlayacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası