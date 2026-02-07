SPOR SERVİSİ
Galatasaray'ın Rizespor maçı kadrosu: Yeni transferler listede, 3 eksik var
Süper Lig lideri Galatasaray, 21'inci hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-kırmızılı ekipte devre arasında transfer edilen 5 oyuncu da Rize kafilesinde bulunurken, 3 futbolcu ise kadroda yer bulamadı.
Özetle
Galatasaray, Süper Lig'in 21'inci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç öncesi kamp kadrosunu açıkladı.
- Ara transfer döneminde sözleşme imzalanan Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga, Sacha Boey ve Can Armando Güner kadroda yer aldı.
- Sakatlıkları bulunan Leroy Sane ve Arda Ünyay kadroya dahil edilmedi.
- Kart cezalısı Mario Lemina da Rizespor maçı kamp kadrosunda bulunmuyor.
