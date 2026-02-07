Galatasaray'ın son yıllarda gerçekleştirdiği yıldız transferlerde önemli rol oynayan İtalyan menajer George Gardi, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Galatasaray'ın kadrosuna kattığı Mauro Icardi, Dries Mertens, Davinson Sanchez, Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Leroy Sane'nin imza süreçlerinde adından sıkça söz ettiren George Gardi, hakkında haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Victor Osimhen - George Gardi (Fotoğraf: Instagram)

"EN UFAK DOĞRULUK PAYI YOK"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İtalyan futbol adamı, "Son zamanlarda Türk medyasında adımın geçtiği çok sayıda haberi açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Ne yazık ki, verilen bilgilerin hiçbirinde en ufak bir doğruluk payı olmayıp; adım yalnızca karalama amacıyla kullanılmaktadır. Adımı karalamak ve kamuoyunu manipüle etmek için kullanan herkese karşı yasal işlem başlatması için avukatıma tam yetki verdim" ifadelerini kullandı.

Gardi'nin Instagram paylaşımı

"BAŞKA MENAJER TANIMAM"

George Gardi için dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Galatasaray ile transfer toplantısı yapan 45 yaşındaki menajerin, "Artık her şeyi ben yapacağım. Başka menajer tanımam" sözlerini sarf ettiği ve bu sözlerin Başkan Dursun Özbek'i sinirlendirdiği ileri sürülmüştü.

