SPOR SERVİSİ
Galatasaray'da sürpriz plan: Okan Buruk'tan Wilfried Singo'ya yeni görev
Ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu hamleyle birlikte Wilfried Singo'ya farklı bir bölgede görev vermeyi planlıyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Sacha Boey'u kadrosuna katan Galatasaray'da teknik patron Okan Buruk, Wilfried Singo'yu 6 numara oynatmak istiyor.
- Sacha Boey'un dönüşü sarı-kırmızılıların savunma hattı ve orta saha planlaması için kritik önem taşıyor.
- Buruk, Boey'un sağ bekte görev almasıyla Singo'yu orta sahada, özellikle 6 numarada denemeyi planlıyor.
- Singo, Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile maçında 75 gün sonra sahalara döndü.
Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerinde Bundesliga kulübü Bayern Münih ile eski oyuncusu Sacha Boey'un kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Fransız sağ bekin dönüşünün sarı-kırmızılılar için sadece savunma hattı için değil, orta saha planlamasında da kritik olduğu belirtildi.
SINGO'NUN YENİ GÖREVİ 6 NUMARA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk, Boey'un sağ bekte görev almasıyla birlikte sakatlıktan dönen Wilfried Singo'yu orta sahada, özellikle 6 numara pozisyonunda denemeyi planlıyor.
"YENİ TRANSFER"
Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'da İstanbulspor ile oynanan maçta 75 gün sonra oyuna dahil olan Singo için, "Yeni transfer" yorumunu yapmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
KÖŞE YAZILARI
110 maç, 12 futbolcu: 50 milyon euroluk yapboz
Bizi Takip Edin
YORUMLAR