Ara transfer döneminin bitimine kısa süre kala Bayern Münih'ten eski oyuncusu Sacha Boey'i kiralayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, bu hamleyle birlikte Wilfried Singo'ya farklı bir bölgede görev vermeyi planlıyor.

Galatasaray, ara transfer döneminin son günlerinde Bundesliga kulübü Bayern Münih ile eski oyuncusu Sacha Boey'un kiralanması konusunda anlaşma sağladı. Fransız sağ bekin dönüşünün sarı-kırmızılılar için sadece savunma hattı için değil, orta saha planlamasında da kritik olduğu belirtildi.

Sacha Boey

SINGO'NUN YENİ GÖREVİ 6 NUMARA

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Okan Buruk, Boey'un sağ bekte görev almasıyla birlikte sakatlıktan dönen Wilfried Singo'yu orta sahada, özellikle 6 numara pozisyonunda denemeyi planlıyor.

Galatasaray, Wilfried Singo'yu 30,7 milyon euro bonservisyle kadrosuna katmıştı.

"YENİ TRANSFER"

Tecrübeli teknik adam, Türkiye Kupası'da İstanbulspor ile oynanan maçta 75 gün sonra oyuna dahil olan Singo için, "Yeni transfer" yorumunu yapmıştı.

