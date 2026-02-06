Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'lü Houston Rockets'ı deplasmanda 109-99 yenen Charlotte Hornets, galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

NBA'de Charlotte Hornets, Toyota Center'da oynanan karşılaşmada Houston Rockets'ı 109-99 yenerek, galibiyet serisini 8 maça çıkardı

Çaylak Kon Knueppel 24, LaMelo Ball 20 sayıyla Hornets'ı sırtlarken, Miles Bridges 18 sayı, Moussa Diabate 12 ribaunt kaydetti. Bu galibiyetle Hornets, 1998-1999 sezonunda üst üste kazandığı 9 maçtan sonra tarihindeki en uzun seriyi yakaladı.

Başantrenör Ime Udoka'nın bitime 8 dakika kala as oyuncularını kenara çektiği Rockets'ta Kevin Durant 31 sayıyla en skorer isim oldu. Jabari Smith Jr. 17 sayı, 11'de 3 şut isabetiyle oynayan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 7 sayı, 9 ribaunt, 5 asistle maçı tamamladı.

LAKERS, REAVES'LE KAZANDI

Los Angeles Lakers, ABD'li oyuncu Austin Reaves'in 25 dakikada 35 sayı ürettiği maçta Philadelphia 76ers’ı 119-115 mağlup etti.

Lakers’ta LeBron James 17 sayı, 10 asist, Rui Hachimura ve Jake LaRavia, 14'er sayı kaydetti. İlk yarının bitimine 3 dakika kala sol bacağındaki ağrı nedeniyle topallayarak soyunma odasına giden Luka Doncic, kalan bölümde forma giymedi.

Joel Embiid'in 35 sayı, Tyrese Maxey'nin ise 26 sayı, 13 asistle oynadığı 76ers, 14 sayılık farkı koruyamadı ve 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. 11 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 2 sayı, 1 ribaunt kaydetti.

