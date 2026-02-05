Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü haftasında Fenerbahçe, Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi konuk ediyor. Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden sarı lacivertliler, Erzurumspor karşısında ikinci galibiyetini hedefliyor. Müsabaka öncesi her iki takımın 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Erzurumspor FK'yi ağırlıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Mert Günok, Kamil Efe, Çağlar, Yiğit Efe, Oğuz, Alvarez, İsmail, Fred, Musaba, Nene, Kerem Aktürkoğlu.

Erzurumspor FK: Erkan, Ali, Gerxhaliu, Arda, Cengizhan, Adem, Mert, Murat Cem, Hüsamettin, Mustafa, Sylla.

ÖMER FARUK TURTAY YÖNETECEK

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Ömer Faruk Turtay'ın yöneteceği mücadelede Esat Sancaktar ve Sabri Öğe, yardımcı hakem olarak görev yapacak.

Kupada ilk maçında sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan sarı-lacivertli takım, ikinci müsabakasında Beyoğlu Yeni Çarşı'yı deplasmanda 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Fenerbahçe, 8 takımlı grupta 5. sırada yer alıyor.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Archie Brown, Levent Mercan ve Jhon Duran'ın yanı sıra tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilen kaptan Milan Skriniar, kadroda yer alamayacak.

