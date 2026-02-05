Yüksekova’ya bağlı Kadıköy köyünde bir eşekte kuduz tespit edilmesi sonrası köy karantinaya alındı. Hayvan giriş-çıkışları durdurulurken, ekipler aşılama ve bilgilendirme çalışmalarını hızlandırdı.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy köyünde bir eşekte kuduz tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı hayvan sağlığı ekipleri bölgeye sevk edildi. Hayvandan alınan numunelerin laboratuvar incelemesi sonucunda kuduz olduğu kesinleşti.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Hastalığın yayılma riskine karşı ivedilikle hareket eden yetkililer, Kadıköy köyünü karantinaya alarak canlı hayvan giriş ve çıkışlarını geçici süreyle durdurdu. Karantina kararıyla birlikte bölgedeki hareketlilik kısıtlanırken, hastalığın çevre yerleşim birimlerine sıçramaması için geniş çaplı önlemler alındı.

KÖYLÜYÜ BİLGİLENDİRDİLER

Vakanın tespit edildiği ilk günden itibaren tüm personeliyle sahada olan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki aşılama ve bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Aşılama çalışmaları çevre köylerdeki sahipli hayvanlar ve çoban köpekleri titizlikle aşılanıyor. Köy sakinlerine hastalığın belirtileri ve korunma yolları hakkında eğitim veriliyor.

Yetkililer, yürütülen koordineli çalışmalar sayesinde durumun tamamen kontrol altına alındığını bildirdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sahipsiz veya şüpheli hareketler sergileyen hayvanlara karşı dikkatli olmalarını istedi. Bir temas durumunda ya da şüpheli vakalarda, vakit kaybetmeden ilgili birimlere haber verilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı.

