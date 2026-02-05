Beşiktaş'ın, Emmanuel Agbadou transferi için oyuncu ve Wolverhampton ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah beyazlılar, 28 yaşındaki stoper oyuncu için bonuslarla birlikte İngiliz ekibine 20 milyon avro bonservis ödeyecek. Beşiktaş, Fildişi Sahilli futbolcuyla 4.5 yıllık mukavele imzalayacak.

TRANSFERDE MUTLU SON

Beinsports'un haberine göre; siyah-beyazlılar ile İngiliz kulübü arasındaki görüşmeler olumlu şekilde sonuçlandı ve Emmanuel Agbadou'nun transferi mutlu sona ulaştı. 28 yaşındaki savunma oyuncusu, Beşiktaş ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Emmanuel Agbadou

KÖKÇÜ'DEN SONRA EN PAHALI 2. TRANSFER

Beşiktaş, Fildişi Sahilli savunmacı Agbadou için İngiliz kulübüne 18 milyon avro bonservis ve 2 milyon avro bonus ödeyecek. Agbadou transferi, Orkun Kökçü'nün ardından en pahalı ikinci transfer olarak kulüp tarihine geçecek.

BU SEZON 17 MAÇTA FORMA GİYDİ

28 yaşındaki Emmanuel Agbadou, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asist yaptı.

