Üsküdar'da Kent Lokantası'nda 70 liraya satılan menünün fiyatı gelen zamla 100 liraya yükseltildi. AK Partili Meclis Üyesi Özer, 2 ayda ikinci kez zam yapıldığına dikkat çekip karara tepki gösterdi.

Üsküdar Belediye Meclisi’nin şubat ayındaki ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral başkanlığında belediye binasında yapıldı.

Toplantıda gündemde yer alan başlıklar ele alınırken, Kent Lokantası’na uygulanacak yeni ücret tarifesine ilişkin teklif de görüşülerek karara bağlandı.

Üsküdar Belediyesi Kent Lokantası menüsünü 100 liraya çıkardı! '2 ayda iki zam' tepkisi gecikmedi

"2 AYDA 2 ZAM" TEPKİSİ

Madde üzerine söz alan AK Parti Meclis Üyesi Kemal Özer, kent lokantaları ücretleriyle ilgili iki ay önceki toplantıda zam kararının meclisten geçtiğini belirterek, kısa süre sonra yeni bir zammın hangi gerekçeyle alındığını merak ettiğini söyledi.

Ücretlerin önce 40 liradan 70 liraya, şimdi de 100 liraya çıkarıldığını aktaran Özer, "Halkçı bir belediyenin iki ayda iki zam yaparak, oradan faydalanan ihtiyaç sahibi ve dezavantajlı vatandaşlarımızın cebindeki üç kuruşa gözünü mü dikiyor? Gelin buradaki vicdan sahibi tüm Meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte 'Bu teklifi reddedelim.' diyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, kent lokantaları ücretlerine ilişkin gündem maddesi oy çokluğuyla kabul edildi.

