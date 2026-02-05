Ankara Üniversitesi’nde görev yapan bir akademisyenin çocukları hedef alan paylaşımları tepkilere yol açtı. “Üretmeyin şu insan yavrularını, var olanları uyutun. Çocuk sevmiyorum” gibi çok sayıda ifadeyi paylaşan akademisyen Sırma Oya Tekvar’la ilgili üniversiteden de açıklama geldi.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde görev yapan Doç. Dr. Sırma Oya Tekvar’ın sosyal medya paylaşımlarında çocukları hedef alan ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Tepki çeken paylaşımlarda Tekvar’ın, çocuklara yönelik olarak “Üretmeyin şu insan yavrularını, var olanları da uyutun” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Söz konusu paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ifadeleri sert dille eleştirdi.

"ÇOCUKLARIN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYORUM"

Tekvar'ın düzenli olarak hayvan hakları savunması adı altında, çocukları hedef aldığı paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Tekvar, sokak hayvanları ile alakalı çıkan kanunun ardından, "Hayvanlara biçtiğiniz kader, çocuğunuzun kaderi olsun" şeklinde paylaşım yaptı.

Ayrıca Üniversite'de akademisyen olarak görev yapan Tekvar öğrencileri hedef alarak, "O arsız, edepsiz, histerik çocukların psikolojisini bozarken aldığım hazzı anlatamam. Gayet de çocuk sevmiyorum" dediği ortaya çıktı. Tekvar'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarına vatandaşlardan tepki geldi.

ANKARA ÜNİVERSİTESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Vatandaşların tepkisinin ardından konuya ilişkin olarak Ankara Üniversitesi tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Üniversitemiz bünyesinde görev yapan bir öğretim üyesinin geçmişte yaptığı iddia edilen sosyal medya paylaşımları ile ilgili sosyal medya platformlarında yer alan haber ve paylaşımlar, üniversite yönetimimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Söz konusu paylaşımlar ile ilgili gerekli tetkikler başlatılmış olup, işlemler ilgili mevzuat hükümleri ve üniversitemizin kurumsal ilke ve değerleri çerçevesinde yürütülmektedir. Süreç tamamlandığında, şeffaflık ve kamuoyuna karşı sorumluluk anlayışımız doğrultusunda gerekli bilgilendirme kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadelerine yer verildi.



