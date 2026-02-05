Meteoroloji önümüzdeki 24 saatin hava raporunu açıkladı. Rapora göre, Türkiye genelinde yağış etkili olacak, batıda kuvvetli sağanak, birçok bölgede ise fırtına bekleniyor. Yetkililer sel, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı uyardı. Yağışlar önümüzdeki hafta da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin yağışlı geçeceği, genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların, Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Yurdun tamamında günlerce sağanak ve fırtına olacak!

Yurdun güney kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Yurdun tamamında günlerce sağanak ve fırtına olacak!

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli, Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Yurdun tamamında günlerce sağanak ve fırtına olacak!

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Batı Akdeniz ile Ege ve Marmara'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum, kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji 5 günlük raporu açıkladı: Yurdun tamamında günlerce sağanak ve fırtına olacak!

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara, Ege ve Akdeniz ile Karadeniz'in iç, İç Anadolu'nun güney ve doğu, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde güneyli yönlerden kısa süreli fırtına (40-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÖNERİLEN HABERLER GÜNDEM Akranına şiddet uygulayan çocuk hakkında emsal karar! Okul dışında sokağa çıkamayacak

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Haberle İlgili Daha Fazlası