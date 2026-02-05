İstanbul'da akranını bıçakla tehdit edip darbeden çocuğa elektronik kelepçe takıldı. Mahkeme çocuğun okul dışında, dışarı çıkmasını yasakladı ve mağdur çocuğa 500 metreden fazla yaklaşmamasına hükmetti.

Emsal olacak karar İstanbul Anadolu Adliyesi'nden geldi. Aile mahkemesi, akranına şiddet uygulayan çocuğa unutamayacağı bir ceza verdi.

NTV'nin haberine göre çocuğun okul saatleri dışında evden dışarı çıkmamasına ve mağdurdan 500 metre uzak durmasına hükmetti. Çocuğa elektronik kelepçe takıldı.

SUSTALI BIÇAKLA TEHDİT!

Çekmeköy'deki olayda bir çocuk, başka bir çocuğu sustalı bıçakla birden fazla kez tehdit etti. Zanlı bıçağı çocuğa savurup tokat attı.

Akranına şiddet uygulayan çocuk hakkında emsal karar! Okul dışında sokağa çıkamayacak

KARARIN GEREKÇESİ

Mahkeme, asıl olanın zanlıyı cezalandırmak değil, onu suça sürükleyen unsurlardan uzaklaştırmak ve ıslah etmek olduğuna hükmetti.

Mahkeme, çocukların suça karışmasının engellenmesinde, tüm kurumların sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Akranına şiddet uygulayan çocuk hakkında emsal karar! Okul dışında sokağa çıkamayacak

2 AY GEÇERLİ OLACAK

Karar, 2 ay süreyle geçerli olacak. Çocuğun tedbirlere aykırı davranması durumunda zorlama hapsi uygulanacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası