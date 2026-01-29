Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), suça sürüklenen, suç mağduru olan ya da korunma ihtiyacı duyan çocuklara yönelik rehberlik süreçlerini güçlendirmek maksadıyla 2013 yılında yayımlanan “Danışmanlık Tedbiri Uygulamaları El Kitabı”nı güncelledi.

MAHMUT ÖZAY - Öğretmenlere rehberlik eden el kitabına; mevcut modüllerin yanı sıra “Hak ve Sorumluluklarım”, “Yaşam Becerileri”, “Kayıp ve Yas”, “Boşanma”, “Şiddet”, “Güvenli İlişkiler”, “Bilinçli Teknoloji Kullanımı” ve “Etkili Ebeveynlik” başlıklarında 8 yeni program eklendi.

“İletişim”, “Öfke Kontrolü”, “Hayır Diyebilme”, “Aile İçi İlişkiler”, “Cinsel İstismar” ve “Madde Bağımlılığı” konularındaki mevcut 6 program ise çocukların gelişim dönemleri ve yaş gruplarına göre yeniden düzenlendi.

Ayrıca aile içi dayanışmayı güçlendirmek ve risklere karşı bütünsel bir destek sağlamak amacıyla, çocuklarla yürütülen bu çalışmaların ailelere yönelik 14 farklı modülü de programa dâhil edildi.

Çocuklara yönelik sunulan hizmetlerin etkili ve duyarlı bir şekilde gerçekleşmesini, çocuğun üstün yararı ilkesinin öncelikli olarak benimsenmesini ve çalışmaların bu doğrultuda uygulanmasını sağlamak amacıyla “Adalet Sistemi İçindeki Çocuklara Yaklaşım Kılavuzu” da hazırlandı.

Kılavuzda “çocuk kavramı, adalet sistemi içindeki çocuk ve bu çocuklarla ilgili alınan tedbir kararları, adalet sistemi içindeki çocuklara yaklaşım, ailelerine sunulan hizmetler ve bildirim yükümlülüğü” konularına yer verildi.



