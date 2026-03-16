Türk tarihçiliğinin önemli isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından ailesi ve yakın çevresi de yeniden gündeme geldi. Özellikle kardeşleri Enver-Emeldar Ortaylı ve kız kardeşi Nuriye Ortaylı’nın hayatı ve kariyeri merak edilen konular arasında yer alıyor.

Tarihçi, akademisyen ve yazar kimliğiyle tanınan Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Ortaylı’nın kardeşlerinin kim olduğu ve özellikle uluslararası sağlık alanında çalışan Nuriye Ortaylı’nın kariyeri kamuoyunun merak ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

İLBER ORTAYLI'NIN KARDEŞLERİ KİM, NE İŞ YAPIYOR?

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın ailesi köken olarak Kırım Tatarı bir aileye dayanıyor. Ortaylı’nın annesi Şefika Ortaylı, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı. Babası Kemal Ortaylı ise uçak mühendisi olarak görev yapmış ve Kırım tarihi üzerine yapılan bazı çeviri çalışmalarında yer almıştır.

İlber Ortaylı, çocukluk yıllarını Türkçe, Almanca ve Rusçanın konuşulduğu bir aile ortamında geçirdi. Bu çok dilli ve akademik çevre, Ortaylı’nın eğitim hayatında önemli bir rol oynadı.

Ortaylı’nın Enver, Emeldar isimli ikiz erkek kardeşleri ve Nuriye adında kız kardeşi bulunuyor. Kardeşleri hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı olsa da özellikle kız kardeşi Nuriye Ortaylı, uluslararası sağlık ve kalkınma alanındaki çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

NURİYE ORTAYLI KİMDİR?

Nuriye Ortaylı, Ankara’da doğdu ve eğitim hayatına Türkiye’nin önemli okullarında başladı. TED Ankara Koleji ve Ankara Fen Lisesi’nde eğitim gördükten sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu.

Tıp eğitimini tamamladıktan sonra uzmanlık eğitimini Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde yaptı. Ankara, Gediz ve İstanbul’da farklı sağlık kurumlarında hekim olarak görev aldı.

2000’li yılların başında kariyerinde farklı bir yön izleyen Nuriye Ortaylı, Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitim aldı. Johns Hopkins Üniversitesi’nde Halk Sağlığı alanında, New York Üniversitesi’nde ise Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans dereceleri elde etti.

Uluslararası sağlık ve kalkınma projelerinde görev alan Ortaylı; Özbekistan, Tacikistan ve Gürcistan gibi ülkelerde çeşitli sağlık programlarında çalıştı. 2005-2008 yılları arasında Cenevre’de Dünya Sağlık Örgütü Genel Merkezi’nde görev yaptı.

2008-2017 yılları arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte özellikle sağlık politikaları ve kalkınma projeleri üzerine çalışmalar yürüttü.

2017 yılında Türkiye’ye dönen Nuriye Ortaylı, 2023 yılına kadar Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki çeşitli ülkelerde sağlık programları üzerine danışmanlık yaptı. Aynı zamanda farklı yayın organlarında seyahat, toplum ve sağlık konularında yazılar kaleme aldı.

Şubat 2026'da annesi Şefika Ortaylı'nın hayatını anlatan "Annem Şefika Kırım'dan Stalingrad'a, Avusturya'dan Ankara'ya" isimli kitabı yayımlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası