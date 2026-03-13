Türk tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatının ardından kızı Tuna Ortaylı kamuoyunun merak ettiği isimler arasında yer aldı. Kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla bilinen Tuna Ortaylı’nın hayatı, eğitimi ve kariyeri araştırılıyor.

TUNA ORTAYLI KİMDİR?

Üniversite eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde tamamlayan Ortaylı, 2004 yılında mezun oldu. Üniversite yıllarında sosyal bilimlerin yanı sıra sanat ve kültür alanındaki etkinliklere ilgi duydu.

Ortaylı, 2010 yılında New York Üniversitesi’nde sanat yönetimi sertifika programına katıldı. Bu süreçte New York’taki The Metropolitan Museum of Art’ta staj yaptı ve müzecilik ile sanat yönetimi alanında deneyim kazandı.

İngilizce ve İtalyanca bilen Ortaylı, kültür ve sanat projelerinde aktif olarak görev almaya devam ediyor.

TUNA ORTAYLI NE İŞ YAPIYOR?

Tuna Ortaylı Kazıcı, kültür ve sanat sektöründe 10 yılı aşkın süredir çeşitli projelerde görev alıyor. Kariyerine profesyonel turist rehberi olarak başlayan Ortaylı, 2007 yılında turist rehberliği lisansı aldı ve bir süre bu alanda çalıştı.

2011-2020 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nda (İKSV) Uluslararası Projeler departmanında görev aldı. Bu süreçte farklı kültür ve sanat projelerinde asistan, koordinatör ve yönetici olarak çalıştı.

2020-2021 yıllarında Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergi koordinatörü olarak görev yaptı.

Sanat projelerinin planlanması, bütçe yönetimi, sanatçılarla iletişim ve yayın süreçlerinin koordinasyonu gibi alanlarda deneyim kazandı.

Mart 2024 itibarıyla kendi danışmanlık şirketi olan Ortaylı Consultancy’yi kuran Tuna Ortaylı Kazıcı, kültür ve sanat projeleri için bağımsız danışmanlık hizmeti vermeye devam ediyor.

