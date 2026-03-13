Ankara’da 13 Mart 2026 tarihinde bazı ilçelerde meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. ASKİ tarafından yapılan açıklamada Etimesgut başta olmak üzere Sincan, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde şebeke hattında oluşan arızalar nedeniyle geçici su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Ankara’da yaşayan vatandaşlar gün içinde yaşanan su kesintileri nedeniyle “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusuna cevap arıyor. ASKİ tarafından paylaşılan bilgilere göre Etimesgut başta olmak üzere bazı ilçelerde şebeke arızası nedeniyle plansız su kesintileri uygulanıyor.

ANKARA ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre Etimesgut ilçesinde iki farklı noktada meydana gelen arızalar nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İlk kesintinin Turkuaz Mahallesi’nde bulunan Hicret Caddesi’ndeki dağıtım şebeke hattında oluşan arızadan kaynaklandığı bildirildi.

Bu arıza nedeniyle Turkuaz Mahallesi Hicret Caddesi ve çevresinde 13 Mart 2026 saat 11.30'da başlayan su kesintisinin tahmini olarak 21.00'de sona ereceği açıklandı.

Ankara Etimesgut su kesintisi bitiş saati belli oldu! 13 Mart 2026 Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler

Etimesgut ilçesinde ikinci kesinti ise Süvari Mahallesi’nde meydana geldi. Süvari Mahallesi 1768 Cadde içerisinde oluşan şebeke hattı arızası nedeniyle bölgede su kesintisi uygulandığı bildirildi.

ASKİ’nin paylaştığı bilgilere göre 16.10'da başlayan kesinti 23.00'e kadar etkili olacak.

Ankara Etimesgut su kesintisi bitiş saati belli oldu! 13 Mart 2026 Ankara'da su kesintisi yaşanan ilçeler

ANKARA'DA SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER 13 MART 2026

13 Mart 2026 tarihinde Ankara’nın farklı ilçelerinde de arızalar nedeniyle su kesintileri Etimesgut, Sincan, Pursaklar ve Altındağ ilçelerinde yaşanıyor.

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Sincan su kesintisi: 14.00'te başlayan kesintinin bitiş saati 19.00 olarak açıklandı.

Pursaklar su kesintisi: 15.30'da başlayan kesintinin bitiş saati 18.00 olarak açıklandı.

Altındağ su kesintisi: 15.55'de başlayan kesintinin bitiş saati 19.00 olarak açıklandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası