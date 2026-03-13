Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Africafoot'un iddiasına göre; Fenerbahçe, JMG Bamako forması giyen 17 yaşındaki Malili orta saha oyuncusu Ibrahim Diakite'yle ilgileniyor.

500 BİN AVROLUK TEKLİF

İddiaya göre Fenerbahçe oyuncuya ve temsilcilerine yaklaşık 500 bin avroluk bir teklif yaptı. Sarı lacivertli yönetim, bu teklifin oyuncuyu ikna edeceğini düşünüyor.

Ibrahim Diakite

5 YILLIK SÖZLEŞME

Haberde, Fenerbahçe'nin oyuncuya 5 yıllık bir sözleşme teklif ettiği ve sözleşmenin sonraki satıştan yüzde 15'lik bir pay içerdiği belirtildi.

ANLAŞMA YAKIN

Oyuncu ve kulübünün de bu transfere onay vereceği, önümüzdeki günlerde girişimin resmiyet kazanacağı ifade edildi.

