Trendyol 1. Lig’de Süper Lig hedefi doğrultusunda kritik viraja girildi. Play-off ikinci turunda karşı karşıya gelecek olan Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK, final bileti için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Futbolseverler ''Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?'' merak ederken maçın canlı yayın bilgileri de netleşti.

Çorum FK’nın ilk turda elde ettiği kritik galibiyetin ardından gözler şimdi Bodrum’da oynanacak dev karşılaşmaya çevrildi. İki ayaklı eşleşmenin ilk mücadelesi futbolseverler tarafından büyük heyecanla beklenirken, maçın yayın bilgileri ve başlama saati de gündemdeki yerini aldı. Peki, Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir?

Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur bu akşam!

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur heyecanında gözler Sipay Bodrum FK ile Arca Çorum FK arasında oynanacak kritik mücadeleye çevrildi. Süper Lig yoluna giden Bodrum FK - Çorum FK maçı bu akşam TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur bu akşam!

BODRUM FK - ÇORUM FK CANLI YAYIN ŞİFRESİZ Mİ?

Play-off ikinci tur ilk karşılaşması Bodrum FK - Çorum FK maçı şifresiz olarak ekranlara gelecek. TRT Spor’un canlı yayınlayacağı mücadele ücretsiz olarak izlenebilecek.

Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur bu akşam!

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK - Çorum FK Trendyol 1. Lig play-off ikinci tur ilk maçı 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmaya Muğla’daki Bodrum İlçe Stadı ev sahipliği yapacak.

Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur bu akşam!

BODRUM FK - ÇORUM FK MAÇI HAKEMİ KİM?

Bodrum FK - Çorum FK maçında hakem Alper Akarsu görev yapacak. Yardımcı hakemlik görevlerini Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Bodrum FK-Çorum FK maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede izlenir? Trendyol 1. Lig Play-Off 2. tur bu akşam!

BODRUM FK - ÇORUM FK PLAY OFF 2 TUR RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

İki ayaklı oynanacak play-off ikinci tur eşleşmesinin rövanş karşılaşması 15 Mayıs 2026 Cuma günü oynanacak. Rövanş mücadelesine Çorum FK ev sahipliği yapacak.

Eşleşmeyi kazanan takım, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Esenler Erokspor ile karşı karşıya gelerek Süper Lig bileti için mücadele verecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası