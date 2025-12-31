Süper Lig'in 17 haftalık ilk yarısını 35 puanla 3'üncü sırada tamamlayan Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Arseniy Batagov, Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto'ya, 3 farklı ligden toplamda 5 farklı transfer teklifi geldi.

Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan'ın, "4 futbolcumuza çok ciddi teklifler var" dediği, teknik direktör Fatih Tekke'nin ise "Bu oyuncularımızın toplam değeri 60 milyon euroyu buluyor" ifadeleriyle bahsettiği tekliflerin detayları ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bordo-mavili takımın üç oyuncusu Arseniy Batagov, Christ Inao Oulai ve Felipe Augusto için toplamda 65 milyon euroyu bulan bonservis teklifleri geldi.

ARSENIY BATAGOV'A 22 MİLYON EURO

Bordo-mavililerin iki sezon önce Zorya Luhansk'tan 1,83 milyon dolar bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı Arseniy Batagov için hem Benfica hem de henüz ismi açıklanmayan bir İngiliz kulübünden 20 milyon ve 22 milyon euro olan iki teklif geldi. 23 yaşındaki Ukraynalı stoper için teklifler yönetim tarafından henüz kabul görmese de, Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica'nın yeni bir fiyat artırımı ile kapıyı çalması bekleniyor.

Arseniy Batagov

CHRIST OULAI'YE 30 MİLYON EURO

Karadeniz temsilcisi, geçtiğimiz yaz Fransa 2'nci Lig ekibi Bastia'dan 5,5 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Christ Inao Oulai'ye, hem Lille hem de Atalanta'nın ilgisi var. Almanya ve Fransa'dan da farklı takımlar 19 yaşındaki oyuncu için ilgi kağıdı gönderdi. Henüz ismi netleşmese de bu kulüplerden birisinin, Trabzonspor'a farklı bonuslar da içeren toplamda 30 milyon euroyu bulan teklif yaptığı ortaya çıktı. Yönetim ve teknik ekip, yarım sezonda değerini 5,5 milyon euro'dan bu seviyelere çıkaran 19 yaşındaki oyuncunun çok daha fazla edeceğini düşünüyor.

Christ Inao Oulai

FELIPE AUGUSTO'YA 9 MİLYON EURO + 3 MİLYON EURO BONUS

Felipe Augusto'ya da Arap kulüplerinin yoğun ilgisi var. Sezon başında Cercle Brugge'den 5 milyon euroya transfer edilen Brezilyalı santrfor, önünde Onuachu gibi bir forvet bulunmasına rağmen 17 maçta 8 gollük katkı sağladı. 21 yaşındaki Sambacı için ismi açıklanmayan bir Arap kulübü tarafından önce 9 milyon euro, ardından 9 milyon euro + 3 milyon bonus şeklinde iki farklı teklif geldi. Yönetim, 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için rakamın biraz daha yükseltilmesini talep etti. Kulüpler arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Felipe Augusto

